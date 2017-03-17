Росія передала Україні 12-х ув’язнених з Криму

В селі Гоптівка відбулася передача 12-х ув’язнених з анексованого Криму в Україну. Подія відбулася на пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з РФ у Дергачівському районі Харківської області. Про це інформує прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської.

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Росії передала на територію України 12-х осіб, які відбували покарання в СІЗО в анексованому Криму.

“Сьогодні ФСВП у плановому порядку передала правоохоронним органам України для подальшого відбування покарання в державі громадянства 12 засуджених громадян України”, – йдеться в повідомленні “Інтерфаксу”.