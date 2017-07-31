У Чернівцях на місяць без світла залишиться ряд вулиць. Про це інформує “Чернівціобленерго”.
У зв’язку з заміною опор та проведенням чистки траси з 1 до 31 серпня щодня з 9:00 до 17:00 без світла будуть:
вул.Брiдська 8
вул.Гагарiна 55-85 (хлiб. магазин)
вул.Деснянська 1-9,2-6
вул.Майкопська 1-5, 2-8
вул.Пiдгаєцька 2,2а,3
вул.Чигиринська 5-21, 2-20
Окрім цього, через проведення чистки траси у вівторок, 1 серпня, без світла з 9:00 до 17:00 будуть:
вул.Залiщицька вся
вул.Заставнянська 49-55;90-96
вул.Iркутська 1-41,2-8
вул.Онезька вся
вул.Стрийська 99-105, 100а-108
вул.Ходорiвська 65-73, 86-102
Ряд вулиць у Чернівцях на місяць залишиться без світла
У Чернівцях на місяць без світла залишиться ряд вулиць. Про це інформує “Чернівціобленерго”.