Ряд вулиць у Чернівцях на місяць залишиться без світла

У Чернівцях на місяць без світла залишиться ряд вулиць. Про це інформує “Чернівціобленерго”.

У зв’язку з заміною опор та проведенням чистки траси з 1 до 31 серпня щодня з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.Брiдська 8

вул.Гагарiна 55-85 (хлiб. магазин)

вул.Деснянська 1-9,2-6

вул.Майкопська 1-5, 2-8

вул.Пiдгаєцька 2,2а,3

вул.Чигиринська 5-21, 2-20

Окрім цього, через проведення чистки траси у вівторок, 1 серпня, без світла з 9:00 до 17:00 будуть:

вул.Залiщицька вся

вул.Заставнянська 49-55;90-96

вул.Iркутська 1-41,2-8

вул.Онезька вся

вул.Стрийська 99-105, 100а-108

вул.Ходорiвська 65-73, 86-102