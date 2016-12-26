Рятувальникам вдалося зв’язатися з туристом із Чернівців, який заблукав у горах

Як ми повідомляли раніше, 25 грудня під час сxoдження на гору з ceла Лазещина Закарпатської області заблyкав 30-річний тypист із Чернівців.

Сьогодні, 26 грудня, рятувальники продовжують пошуки заблукалого туриста.

За інформацією прес-служби УДСНС України в Закарпатській області, близько 11:30 рятувальникам вдалося зв’язатися з туристом.

За допомогою телефону турист розповів про своє можливе місце перебування. Наразі стан його здоров’я задовільний.

За попередньою інформацією, чоловік знаходиться в районі г. Петрос Рахівського району.