Рятувальники з Кельменців отримали нове спорядження. Про це пише Північно-бесарабський інформаційний портал.

Закупівля нового спорядження для рятувальників стала можлива завдяки субвенції з державного бюджету на загальну суму понад 180 тисяч гривень. За виділені кошти вогнеборцям закупили новий бойовий одяг, каски пожежних, краги, чоботи. Окрім цього, пожежно-рятувальна частина отримала пожежні рукави, пилу, компресор, рації для зв’язку та 2 мотопомпи, що будуть використовують рятувальники у разі різних можливих надзвичайних ситуацій.

За словами заступника начальника Управління ДСНС з реагування на надзвичайні ситуації Сергія Шмиголя, покращенню матеріально-технічного забезпечення підрозділів й надалі приділятиметься важлива увага, адже це сприяє більш ефективно та якісно виконувати завдання за призначенням рятувальникам, які несуть бойове чергування.