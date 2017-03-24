Самойловій запропонували виступити на “Євробаченні” через супутниковий зв’язок

Організатори пісенного конкурсу “Євробачення” вигадали, як росіянці Юлії Самойловій взяти участь у події – через відеокамеру. “Беручи до уваги те, що влада України може зберегти в силі заборону, а також прагнучи зберегти аполітичний характер конкурсу, союз активно працював над пошуком рішення і зробив безпрецедентний крок, запропонувавши Першому каналу можливість дати шанс Юлії залишитися учасником конкурсу цього року і виконати в прямій трансляції свою пісню під час другого півфіналу”,- йдеться у повідомленні організаторів. Якщо дівчина вийде до півфіналу, участь у фіналі пропонують брати у такий самий спосіб.