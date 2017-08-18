СБУ оприлюднила відео затримання керівника «Укрексімбанку», який погорів на хабарі у Чернівцях

Як ми повідомляли раніше, у Чернівцях на хабарі викрили керівника філії «Укрексімбанку».

Як повідомили у прес-службі СБУ, правоохоронці під час проведення комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури у фінансово-банківській сфері викрили на корупції одного з керівників Чернівецької філії державного «Укрексімбанку».

Відомо, що топ-менеджер філії систематично здійснював оборудки з активами банку, які знаходилися під його управлінням. Зокрема було зафіксовано, що посадовець вимагав 60 тисяч гривень з підприємця, у якого закінчився термін оренди майна, яке належало банку. За цю суму менеджер обіцяв підписати акт приймання-передачі цілісного комплексу, незважаючи на наявні недоліки, які завдавали матеріальних збитків державному банку.

Хабарника було затримано в одному з чернівецьких ресторанів під час отримання другої частини хабара у розмірі сорок п’ять тисяч гривень.

Менеджеру повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії.

