Семеро буковинців потрапили до сотні найвпливовіших українців

Щотижневий журнал «Фокус» опублікував свій щopічний peйтинг «100 найвпливовіших українців».

Традиційно до такого рейтингу увійшли буковинці – вихідці з нашої області або ті, хто тут працював.

Третє місце рейтингу посів колишній прем’єр міністр України Арсеній Яценюк. На 16-ій позиції відомий олігарх Дмитро Фірташ.

Також до рейтингу увійшли:  міністр юстиції Павло Петренко,  народний депутат Максим Бурбак,  Митрополит Київський Онуфрій УПЦ МП, міністр інформаційної політики Юрій Стець, а також голова правління «Ощадбанк» Андрій Пишний.

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