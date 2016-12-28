Семеро буковинців потрапили до сотні найвпливовіших українців

Щотижневий журнал «Фокус» опублікував свій щopічний peйтинг «100 найвпливовіших українців».

Традиційно до такого рейтингу увійшли буковинці – вихідці з нашої області або ті, хто тут працював.

Третє місце рейтингу посів колишній прем’єр міністр України Арсеній Яценюк. На 16-ій позиції відомий олігарх Дмитро Фірташ.

Також до рейтингу увійшли: міністр юстиції Павло Петренко, народний депутат Максим Бурбак, Митрополит Київський Онуфрій УПЦ МП, міністр інформаційної політики Юрій Стець, а також голова правління «Ощадбанк» Андрій Пишний.