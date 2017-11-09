Серед учнівської молоді Чернівецької області стартувало анонімне опитування

Редакція газети “Учнівський вісник” вирішила провести опитування серед учнівської молоді Чернівецької області. Про це інформує Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації. Відповіді на 3 питання сформують картину сьогодення. За статистикою, майже 70% українських школярів снідають сендвічами; 20% — взагалі не снідають; 8% — надають перевагу fast food; 2% —вибирають здорове харчування (каша/мюслі з молоком).

Опитування триватиме до 23 листопада.

Детальніше за посиланням: https://school-life.cv.ua/opytuvannya/