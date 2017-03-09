Сесія міськради продовжить роботу 13 березня

Сьогодні депутати Чернівецької міськради на сесії знову не прийняли чимало важливих питань для міста та розійшлися до понеділка, 13 березня.

«Гроші на оплату електроенергії комунальним підприємствам – не виділили, зміни до бюджету – не прийняли. Футбольний клуб «Буковини» – «завалили». Кошти на продовження будівництва на Проспекті, 116 – не прийняли. До понеділка, друзі», – прокоментував сесію міський голова Олексій Каспрук.

 Нагадаємо, сьогодні, 9 березня депутати проголосували за запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Також виділили лише 5,3 мільйони гривень на погашення боргів за електроенергію тролейбусному управлінню та водоканалу.

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