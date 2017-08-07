Шахрайки у Сокирянах обікрали два господарства на значні суми

Шахрайки на Сокирянщині обікрали двох пенсіонерок. Про це інформує Північно-бесарабський інформаційний портал.

Перше господарство шахрайки “обчистили” в с. Новоолексіївка. До місцевої поліції 4 серпня звернулася місцева жителька 1941 року народження. За її словами 27 липня невідомі особи циганської зовнішності зайшли до її будинку під приводом продати їй різні речі, на що остання відмовилася, після чого невідомі жінки вийшли з будинку та пішли у невідомому напрямку, а через деякий час пенсіонерка виявила в будинку відсутність грошей в сумі 8000 грн.

Ще одне господарство обікрали в селі Олексіївка. Пенсіонерка 1948 року народження, повідомила правоохоронцям, що три невідомі особи жіночої статі циганської зовнішності, зайшли до її будинку під приводом продати їй покривало, на що остання відмовилася, після чого невідомі жінки вийшли з будинку та пішли у невідомому напрямку, а через деякий час пенсіонерка виявила в будинку відсутність грошей в сумі 3500 грн. З місця подій нічого не вилучалося. Триває слідство.