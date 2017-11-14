Шахраї ошукали двох буковинців

Лише за 1 день до поліції Буковини надійшло 2 повідомлення факти шахрайства.

Зокрема, чернівчанці та жителю Вижницького району на мобільний зателефонували нібито працівники відомої української фінансової установи. Невідомі запропонували людям покращити рівень безпеки грошових коштів та отримати певну оптимізовану послугу, а вже згодом отримали потрібну їм інформацію.

Через певний час заявники виявили, що з їхніх банківських карток зникли близько 5 тисяч гривень.

За фактами шахрайств слідчі відкрили кримінальні провадження.

Поліцейські вживають заходи, щоб викрити та затримати зловмисників, – повідомили у відділі поліції.