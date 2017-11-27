Шахраї від імені голови облдержадміністрації просять перерахувати кошти на благодійництво

На Буковині активізувалися шахраї. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА. Зазначається, що до керівників підприємств області звертаються особи, які начебто від імені голови облдержадміністрації чи його заступників просять перерахувати кошти на благодійництво (наприклад на лікування, матеріальну допомогу для дітей-сиріт, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції тощо).

Облдержадміністрація заявляє, що ніколи не оголошувала збір коштів.

Обласна державна адміністрація звернулась до ГУНП у Чернівецькій області з проханням вжити всіх передбачених чинним законодавством заходів щодо припинення злочинної діяльності, а також встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

“Звертаємось до всіх громадян, очільників підприємств регіону, керівників комунальних підприємств з проханням у жодному разі не перераховувати гроші на сумнівні рахунки і, отримавши інформацію про збір коштів на начебто благодійні цілі, одразу телефонувати до правоохоронних органів”,- йдеться у заяві Чернівецької ОДА.