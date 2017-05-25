Шестирічна чернівчанка випала з вікна багатоповерхівки- намагалася врятувати кота

25 травня сталася досить трагічна подія – шестирічна дитина випала з вікна шостого поверху багатоповерхівки у Чернівцях. Подія трапилася близько 14:30.

Дівчинка бавилася зі своїм котом у квартирі, коли тварина підійшла занадто близько до відчиненого вікна і випала з нього. Дитина, намагаючись врятувати домашнього улюбленця, впала слідом за ним.

Дівчинка наразі знаходиться у важкому стані. За попередньою інформацією лікарі поставили дівчинці діагноз – закрита черепно-мозкова травма. Лікарі докладають всіх можливих зусиль, щоб врятувати їй життя.