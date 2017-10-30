додому Новини Ще 25 населених пунктів області частково без електропостачання
Рятувальники Буковини надавали допомогу людям у подоланні наслідків негоди.
Так, 29 жовтня, внаслідок погіршення погодних умов, сильного витру в місті Чернівці та області мали місце випадки повалення дерев.
Зокрема, на Вижниччині рятувальники 15 разів виїжджали на прибирання повалених дерев на проїжджу частину дороги в с. Черешенька. Одне повалене дерево було розпилене та прибране із проїжджої частини дороги у с. Кам’яна Сторожинецького району.
30 жовтня без електропостачання залишаються 50 населених пунктів, з них 25 частково у Вижницькому, Герцаївському, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському, Сторожинецькому, Хотинському районах та м. Чернівці.