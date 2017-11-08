Ще 26 вулиць у Чернівцях залишилося без водопостачання

Ще 26 вулиць у Чернівцях сьогодні, 8 листопада, залишаться без водопостачання. Про це інформує “Чернівціводоканал”. Відключення відбудуться у зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Київській,11.

Сьогодні з 11:00 до 18:00 без води будуть:

Соборна пл. Котляревського, Тургенєва, І. Франка, Л. Українки, Кобилянської, Богомольця, Щербанюка,Ткача, Кутузова, Суворова, Боброва, Достоєвського, Небесної Сотні, Горіхівська, Дзержика, Луковецька, Заставнянська, Київська, Гусятинська, Борщівська, Золочівська, Сокольська, Новосибірська, Пирогова, Нагірна та прилеглих.