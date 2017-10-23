Ще одна моторошна ДТП в Харкові: дві особи в комі

У Харкові сталася ще одна моторошна ДТП. Про це пише прес-служба регіонального управління Нацполіції. ДТП сталася у неділю, 22 жовтня, близько 19:40 на вулиці Салтівське шосе, 173 недалеко від АЗС. Зіткнулися автомобілі BMW і ЗАЗ Славута. Водій іномарки зник до приїзду поліції, а двох чоловіків з другої машини доставили в лікарню в стані коми. Харків’яни у соцмережах повідомляють про те, що учасником аварії був екс-прокурор, якому допомогли виїхати з місця події.

Поліція встановлює місцеперебування водія-втікача.