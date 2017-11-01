Ще понад 28 вулиць у Чернівцях сьогодні без води

У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на вул. Б.Хмельницького №34 – кут Горького, 01.11.2017 року з 10:30 год. до 18:00 год., без водопостачання будуть будинки по вулицях: Соборна пл., Кафедральна, Гакмана, Головна № 28 – 96, №47 – 119, Кобилянської, Гоголя, Богомольця, Шевченка, Першотравнева, Б. Хмельницького. Також без водопостачання залишатимуться: вул. Л. Толстого, І. Богуна, Горького, Переяславська, Університетська, Толстого, Заньковецька , Дарвіна, 28 Червня, пл. Філармонії, Новикова-Прибоя, Л. Українки, Гете, Бережанська, М. Вовчка, Гагаріна, Севастопольська, Долинянська Надвірнянська та прилеглі.