Що врятує 1 січня від похмілля? Практичні поради

У Новий рік кожен любить добряче погуляти. Хтось проводить старий рік та зустрічає новий у родинному колі, хтось з коханою людиною, а хтось полюбляє гучні вечірки. Так чи інакше, майже кожній дорослій людині відомий стан похмілля, а на ранок після новорічної ночі – це особливо актуально. Втім, існує декілька хитрощів, які допоможуть позбавитися від неприємних наслідків застілля.

1. Смузі або фреш – свіжий сік є не лише дуже корисним для шлунку та крові, а й може допомогти побороти похмілля. Зробіть собі зранку сік або смузі за допомогою соковижималки або блендера. Особливо корисним у такому стані буде смузі з банана – смачно й корисно, або яблучно-морквяний сік. Якщо немає спеціального пристрою для вичавлювання соку, візьміть апельсин, розділіть на дві частини і виделкою вичавіть у склянку сік. Апельсиновий фреш – один з найбільш освіжаючих, тонізуючих та корисних соків.



2. Кава – багато хто звик розпочинати будь-який ранок із чашки кави. Цей напій допомагає не лише прокинутися, а й розправиться з головним болем зранку після застілля. Не забудьте зробити 1 січня чашку смачної і запашної кави собі та близьким!



3. Яйце – омлет, яєчня чи “в круту” – гарний початок ранку після Нового року. Яйце багате білком та амінокислотою цистеїн, які допоможуть організму позбутися шкідливих токсинів, які залишилися після прийому алкоголю.

Бережіть себе та свій організм! Гарних свят!