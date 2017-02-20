Щоб одночасно прибирати усі вулиці від снігу, місту треба придбати додаткову спецтехніку та щодня витрачати 2 мільйони гривень

Нещодавно деякі чернівчани висловили своє невдоволення щодо прибирання доріг на деяких вулицях міста.

Про це у понеділок, 20 лютого, повідомив міський голова Олексій Каспрук.

«Було дано доручення органам виконавчої влади, МіськШепу порахувати у скільки обійдеться нам суспільний договір про те, що ми з міського бюджету будемо фінансувати прибирання усіх вулиць міста одночасно, а не так, як це робиться зараз. Коли прибираються вулиці першої черги, де рухаються тролейбуси, потім магістралі, де рухаються маршрутки, а вже після цього вже проблемні ділянки – вулиці з крутими ухилами, вулиці, які виконують транзитну функцію», – сказав міський голова Олексій Каспрук.

Згідно підрахунку, для того, щоб прибирати одночасно усі вулиці, місту необхідно придбати більше 50 одиниць техніки, орієнтовна вартість яких 103 мільйони гривень. Також треба буде збільшити персонал, який працюватиме на такій техніці лише взимку, а це – більше 200 осіб.

«Орієнтовна вартість одноразової розчистки вулиць за такою схемою складатиме близько 2 мільйонів гривень за один день. Чергування техніки впродовж зимового періоду – ще 10 мільйонів», – зазначив О. Каспрук. «Якщо ми будемо виконувати у такому обсязі ці речі, то нам не лишиться більше ні на що. Тому зазначу, що прибирання міста від снігу під час сильних опадів – це наше спільне завдання. Органи місцевого самоврядування, комунальники роблять все в межах наявних сил та засобів».