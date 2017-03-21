Щоб підтримати журналіста Олега Тудана, його друзі організовують благодійний вечір

27 березня у Чернівцях в «Public Pub», що на вул. Головній, 265 відбудеться благодійний вечір на підтримку кореспондента телеканалу 1+1 Олега Тудана.

«У нашого хорошого друга, товариша, тата, журналіста 1+1 – Олега Тудана підозра на рак. І він, як ніколи раніше, потребує нашої допомоги», – повідомляє організатор заходу Артем Жук.

Під час вечора гратимуть гурти «Гуцул Каліпсо» та «Пестициди».

Вартість входу: від 100 гривень. Всі виручені кошти будуть перераховані на рахунок Олега Тудана.

Захід відбудеться у понеділок, 27 березня о 20:00, Public Pub (вул. Головна, 265А)

Щоб допомогти Олегу видужати, небайдужі можуть перерахувати кошти на такі рахунки:

РЕКВІЗИТИ ПРИВАТ БАНКУ – ТУДАН ОЛЕГ 4731 2171 0392 1837 або УКИРСИББАНК -ТУДАН ОЛЕСЯ 5169 3026 0001 1205

Нагадаємо, Олег Тудан – талановитий журналіст, музикант. Спільно з дружиною виховує 5-річного сина.