Щоб “зняти порчу” дві чернівчанки віддали шахраям 10 тисяч доларів та 19 тисяч гривень

Минулого тижня невідомі особи шахрайським способом заволоділи коштами двох чернівчанок. Зловмисники переконували своїх жертв у необхідності зняття страшної порчі.

Як повідомили у поліції, 17 березня до поліцейських звернулась 42-річна жителька Чернівців. Вона розповіла, що поки її не було вдома шахрайка виманила у її 12-річної доньки 19 тисяч гривень та набір прикрас.

Схожий випадок стався 19 березня. Цього разу жертвою шахраїв стала 25-річна чернівчанка. Невідома жінка під приводом зняття порчі виманила у потерпілої 10 тисяч доларів та золоті вироби.

Відомості по справам внесено до ЄРДР.

Буковинців закликають бути пильними та не впускати незнайомих людей до своєї оселі.