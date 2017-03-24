Щоденник Кеннеді у США планують продати за 200 000 доларів на аукціоні

Лотом на аукціоні в США стане особистий щоденник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеді. Про це пише ВВС. У нотатнику містяться записи американця ще за часів юнацьких подорожей Європою, де Джон висловлює свої роздуми про Адольфа Гітлера. “Гітлер постане з ненависті, яка його оточує зараз, як одна із найвизначніших постатей в історії. У ньому є те, про що складають легенди”,- писав молодий майбутній президент у 1945 році.

У щоденнику міститься 61 сторінка з особистими записами Джона Ф. Кеннеді. На думку істориків, цей щоденник єдиний у своєму роді, більше записників американець не вів.

Оригінальну копію щоденника виставлять на аукціон в Бостоні 26 квітня. Продати лот планують за 200 000 доларів.