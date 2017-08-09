Шість жінок у міській раді утворили міжфракційну групу

Шість депутаток у Чернівецькій міській раді утворили міжфракційну групу під назвою “Взаємодія”. До її складу увійшли шість жінок-депутатів із різних фракцій – Тетяна Бешлей («Рідне місто»), Аліна Олевич («Самопоміч»), Юлія Сафтенко («Народний Контроль»), Любов Сорохан («Батьківщина»), Юлія Цуркан («Свобода»), Наталія Якимчук (БПП «Солідарність»).

Головою депутатської групи «Взаємодія» обрано Юлію Цуркан.

Метою створення є об’єднання зусиль у вирішенні важливих питань галузі охорони здоров’я, освіти, культури та молодіжної політики у Чернівцях, а також співпраця з представниками органів місцевого самоврядування інших міст з метою збільшення представництва жінок у місцевих радах та закріплення відповідних квот у виборчому законодавстві.