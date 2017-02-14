Швеція запрошує українських виробників на конференцію. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться у Стокгольмі 20-22 березня 2017 року. Українців сюди запрошує офіс з просування експорту спільно з Посольством України в Королівстві Швеція. До участі в Українській торговій місії шведська сторона запрошує українських виробників по наступних експортних категоріях:

– їжа та напої;

– меблі та деревообробка;

– легка промисловість.

В рамках проведення заходу відбудуться Конференція «Можливості для українських компаній на шведському ринку», двосторонні зустрічі та неформальні нетворкінгові заходи.

Аби взяти участь у заході, необхідно зареєструватися, перейшовши за посиланням . Реєстрація відкрита до 17 лютого.