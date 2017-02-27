Швидкісний потяг «Чернівці−Львів» продовжили до Ковеля

З березня швидкісний потяг сполученням «Чернівці-Львів» почне курсувати до Ковеля.

Як повідомляє прес-служба Львівської залізниці, у зв’язку з численними пропозиціями, було прийнято рішення щодо продовження маршруту денного швидкісного «регіонального експресу» «Чернівці−Львів−Ковель».

Уже з третього березня потяг буде курсувати за новим маршрутом.

Зокрема, з Чернівців потяг відправлятиметься о 06:11 год за діючим розкладом до Львова о 09:51. Зі Львова до Ковеля відправлятиметься о 10:20 год. До Ковеля прибуватиме о 13:30 год.

З Ковеля поїзд відправлятиметься о 15:23 год. До Львова прибуватиме о 18:35 год, а до Чернівців прибуватиме о 22:44 год за діючим розкладом.

Поїзд курсуватиме у понеділок, п’ятницю, суботу та неділю.