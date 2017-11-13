Слідчі вважають, що це було умисним вбивством: стали відомі подробиці ДТП, в якій загинули журналіст з Чернівців та четверо політологів

Справа про моторошну аварію, яка сталась на початку вересня на Рівненщині отримала новий поворот.

Слідчі вважають, що смерть 4 політологів та журналіста з Чернівців є умисним вбивством.

Така інформація свідчить даним постанови суду від 2 листопада, опублікованого в ЄРДР.

Наразі встановлено, що водій вантажівки марки “DAF” навмисне допустив зіткнення з автомобілем, в якому перебували політологи Олександр Маслак, Олексій Курінний, Олександр Ніканоров, Володимир Карагяур, а також секретар Ради донорів із питань децентралізації в Україні, колишній заступник голови Донецької військово -Цивільний адміністрації Сергій Попов.

Слідчі встановили ще одного підозрюваного в причетності до смертельної ДТП, і запросило у Печерського суду доступ до мобільних телефонів цього фігуранта справи і доступ до інформації мобільного оператора. Суд клопотання слідчого прокуратури задовольнив.

Нагадаємо, у вересні в жахливій аварії загинув чернівчанин Володимир Карагяур.