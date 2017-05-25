Слухачі Університету третього віку отримали сертифікати за різними спеціальностями (ФОТО)

Слухачі Університету третього віку отримали сертифікати. Подія відбулася у комунальній бюджетній установі «Будинок культури творчої молоді «Автограф».

Свято підготували працівники Чернівецького комунального територіального центру соціального обслуговування «Турбота» спільно з БКТМ «Автограф». Сертифікати вручено слухачам за спеціальностями: «Основи медицини та здорового способу життя», «Література», «Румунська мова», «Англійська мова». Концертну програму присутнім подарували учасники клубних формувань та гуртків установи.

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