Слухачі Університету третього віку отримали сертифікати за різними спеціальностями (ФОТО)

Слухачі Університету третього віку отримали сертифікати. Подія відбулася у комунальній бюджетній установі «Будинок культури творчої молоді «Автограф».

Свято підготували працівники Чернівецького комунального територіального центру соціального обслуговування «Турбота» спільно з БКТМ «Автограф». Сертифікати вручено слухачам за спеціальностями: «Основи медицини та здорового способу життя», «Література», «Румунська мова», «Англійська мова». Концертну програму присутнім подарували учасники клубних формувань та гуртків установи.