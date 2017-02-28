Служба зайнятості у Чернівцях допомагає школярам визначитися з майбутньою професією

Служба зайнятості допомагає молодим буковинцям визначитися, яку професію обрати у майбутньому. Про це йдеться на сайті Чернівецької ОДА.

З початку 2017 року службою було проведено 80 заходів, під час яких охоплено 2500 учнів шкіл. Школярам проводять профорієнтаційні заходи, уроки, акції, професіографічні екскурсії, ярмарки професій та дні відкритих дверей.

За словами директора обласного центру зайнятості Романа Кригана у сучасному світі дітей треба привчати до вміння орієнтуватися на ринку праці ще з парт. Це допоможе дитині обрати правильну професію і зрозуміти, до чого вона має нахил. Школярам пояснюють наскільки важливо визначитися, ким ти хочеш бути у майбутньому, а також надають оперативну інформацію щодо стану ринку праці як на Буковині, так і в Україні.