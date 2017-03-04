Сьогодні 68 річниця з Дня народження Володимира Івасюка

Сьогодні, 4 березня, видатний український композитор-виконавець, поет та Герой України святкував би свій 68 День народження.

Івасюк Володимир Михайлович народився 4 березня 1949 року у Кіцмані, Чернівецька область. Він навчався у місцевій дитячій музичній школі та Кіцманській середній школі. Свою першу пісню “Колискова” Івасюк склав у 1964 році на вірші батька, а вже у 1970 році Володимир Михайлович створює свої відомі пісні “Червона рута” та “Водограй”.

Буковинець створив всього 15 пісень на власні слова й понад 40 пісень на слова різних відомих поетів. Окрім цього, він написав чимало п’єс для фортепіано, віолончелі, хору та камерного оркестру.

Володимир Івасюк зник 24 квітня 1979 р., того ж дня його батьки подали заяву до міліції, але дієвих заходів вжито не було. Пошуки велися з 27 квітня до 11 травня. Саме тоді справа розшуку була закрита.

Тіло Володимира знайшов 18 травня 1979 р. випадковий солдат, який, «полюючи на лисиць» (форма навчання радистів), наштовхнувся на напіввисячий-напівстоячий труп людини. Як виявилося, Володимир Івасюк покінчив життя самогубством.

Колишній прокурор Львівської області Роман Федик у лютому 2015 заявив, що це було убивство, в якому брали участь співробітники КДБ.

Як би там не було, Буковина й ціла Україна завжди пам’ятатимуть професійного медика, скрипаля, людину, яка чудово грала на фортепіано, віолончелі, гітарі, а також майстерно виконувала свої пісні – Володимира Івасюка.