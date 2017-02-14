Сьогодні День святого Валентина: історія свята

Сьогодні, 14 лютого, незвичайний день. Мільйони закоханих парочок по всьому світу дарують один одному подарунки, обійми та поцілунки, адже сьогодні День святого Валентина.

Це свято припадає щорічно на 14 лютого. Назва походить від святого Валентина, якого згадує цього дня під час літургії Католицька церква.

За прадавньою легендою було це за часів імператора Клавдія II Готського (III ст. від Р. Х.). Жив тоді священний на ім’я Валентин. Одного разу Клавдій прийняв рішення заборонити усім воїнам в імперії одружуватися, оскільки вважав, що кохання та сім’я заважають солдатам воювати та вкладатися повністю у боротьбу. Та священник Валентин не прислухався та не підкорився забороні. Він продовжував таємно вінчати всіх охочих. Імператор Клавдій, дізнавшись про таку непокору, ув’язнив Валентина. Та і у в’язниці священник продовжував нести добро – він вилікував тюремну приймачку, яка була сліпою, оздоровив її батька та вселив у їхні серця християнство. Дізнавшись про це, Клавдій не стерпів такого нахабства й наказав відтяти священнику голову. А сталося це 14 лютого. З тих пір люди вважають Валентина покровителем всіх закоханих, а також святим, що все життя ніс любов у натовп. 14 лютого кохані дарують один одному валентинки з романтичними побажаннями на знак своєї любові.

Втім, не для всіх День святого Валентина є днем всіх закоханих. Наприклад, римо-католицька церква зображує святого Валентина на іконах як єпископа, що оздоровлює хворих на епілепсію. Римо-католики вважають Валентина покровителем всіх, хто страждає на психічні розлади.