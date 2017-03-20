Сьогодні день весняного рівнодення

Сьогодні, 20 березня, день весняного рівнодення. Весняне рівнодення — це момент, коли схилення Сонця (його відстань від небесного екватора на північ або на південь) дорівнює нулю. Тому для його встановлення достатньо вимірювати схилення Сонця протягом декількох днів в околицях рівнодення. Схилення Сонця поблизу рівнодення змінюється досить швидко (майже на півградуса на добу), і навіть при не дуже високій точності вимірювань великої помилки у визначенні моменту рівнодення не вийде. Один із способів визначення моменту нульового схилення Сонця — екваторіальне кільце. Є й ряд більш простих способів — наприклад, вимірювання довжини тіні вертикального предмета опівдні.

Тільки двічі на рік Сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. Це явище спостерігається в дні весняного і осіннього рівнодення. У день рівнодення центр Сонця можна спостерігати рівно 12 годин.

20-21 березня вважається, що ніч та день мають одинакову тривалість. Вже з 22 березня ніч стане коротшою, а день -довшим.

Нагадуємо також, що у ніч з 25 на 26 березня необхідно буде перевести годинник на годину вперед.