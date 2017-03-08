Сьогодні – Міжнародний жіночий день

Сьогодні, 8 березня, прекрасна частина земного населення святкує Міжнародний жіночий день.

Цей день має свою історію. Спершу свято було започатковане, як пролетарське феміністське свято і називалося Міжнародний день жінок-робітниць. На сьогоднішній день, це свято є спільним для культур переважно країн колишнього «радянського блоку». З 1977 року, за радянської ініціативи, цей день отримав статус міжнародного дня — рішенням Організації Об’єднаних Націй. Відтоді це свято носить назву- Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

І хоч велика частина українського населення вважає цей день пережитком радянських часів, це неймовірно гарна нагода привітати усіх жінок, які Вам небайдужі. Сестру, доньку, маму, бабусю, прабабусю, тітку, подругу, вчительку, знайому – всі вони наповнюють життя на Землі теплом, коханням, тендітністю та ласкою. Погодьтеся, без жінок життя було б не таким яскравим, гучним, часом метушним, різнобарвним, на межі з божевіллям. Привітайте гарними словами сьогодні усіх важливих жінок у вашому житті!