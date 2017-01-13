Сьогодні на Закарпатті та в Івано-Франківську обмежено рух на дорогах

Укравтодор повідомляє, сьогодні, 13 січня, на дорогах у Івано-Франківській та на Закарпатській областях обмежено рух у зв`язку з погодними умовами. Зокрема, на Закарпатті обмежено рух великовагових транспортних засобів на наступних дорогах:

М-06 Київ – Чоп;

М-08 Обхід м. Ужгорода – КПП «Ужгород;

Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.

Тут організовано чергування техніки високої прохідності ДСНС на перевалах (Абранський, Латірський) та автошляхах Закарпатської області для попередження автомобільних заторів.

На Івано-Франківщині з 12:00 13 січня тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорозі Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів при в’їзді у Закарпатську область зі сторони Яблунецького перевалу.