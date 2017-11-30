Сьогодні Назарій Яремчук відсвяткував б 66 років

30 листопада українському естрадному співаку, народномоу артисту УРСР, відомому буковинцю Назарію Яремчуку виповнилось б 66 років.

Відомий музикант виконував такі пісні як “Незрівняній світ краси”, “Чуєш мамо”, “Якщо міні любов”, “Батько і мати”, “Зачаруй”, “А матіолі цвіт”, “Червона рута”, “Водограй”, “Смерекова хата”,” Стожари”,” Гай, зелений гай”,” Батьківщина”,” Я піду в далекі гори”,”Пісня буде поміж нас”,” Писанка”,

Знявся в музичних фільмах “Червона рута”, “Виступає ансамбль” Смерічка “під керування Левка Дутковська”, “Стартує пісня”, “Ти плюс я – весна” та “Червона рута. 10 років по тому”.

Був одружений, мав трьох дітей, які стали співаками – Назарій і Дмитро співають дуетом, а Марія Яремчук стала зіркою українського шоу-бізнесу.

У 1995 після довгої боротьби з раком, співак помер.