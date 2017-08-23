Сьогодні патрульні у Чернівцях поклали квіти до пам’ятника Тарасові Григоровичу Шевченко (ФОТО)

Сьогодні, 24 серпня, патрульні поліцейські поклали квіти до пам’ятника Тарасові Григоровичу Шевченко та пройшли урочистим маршем Центральною площею міста. Про це повідомляє патрульна поліція у Фейсбук. Покладання відбулося у рамках святкування Дня Державного Прапора. Пізніше патрульні прибули на цвинтар, де поховані учасники АТО. Охоронці порядку разом з усіма присутніми хвилиною мовчання вшанували пам’ять бійців, які віддали свої життя, захищаючи кордони нашої держави.

Символічно, в день свята, було піднято синьо-жовті прапори на могилах борців за незалежність.