Сьогодні – Прощена неділя

Сьогодні, 26 лютого, по всій Україні свято – Прощена неділя. Прощена неділя, або Сиропусна неділя, це останній день Масниці і остання неділя перед Великим постом.

Сьогодні, за давньою традицією, прийнято просити вибачення перед усіма рідними та знайомими, а також прощати їх. У давнину старі люди ходили до рідних і знайомих «прощатися» — просити прощення за «кривди» чи «гріхи», заподіяні протягом цілого року. Також існує звичай відвідувати могили померлих родичів, щоби і в них просити вибачення.

Пробачення просили у формі діалогу:

— Прости мені!

— Бог простить!

— І в другий раз прости!

— Бог простить!

— І в третій раз прости!

— Бог простить і я прощаю!