Сьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО

Від сьогодні, 10 січня, стартує реєстрація на пробне ЗНО. Вартість участі у пробному ЗНО складає 120 гривень за один предмет. Школярі міста Чернівці та області мають можливість зареєструватися на сайті Івано-Франківського РЦОЯО www.test.if.ua. Також повідомляється, що пробне ЗНО з української мови у цьому році відбудеться 1 квітня, а решту предметів(історії України, математики, біології, фізики, хімії, російської мови, англійської, іспанської, німецької, французької мов ) школярі матимуть змогу написати 8 квітня.

Пробне ЗНО влаштовують щороку для того, аби абітурієнти мали змогу ознайомитися із приблизними завданнями, які будуть на ЗНО.