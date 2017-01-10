Від сьогодні, 10 січня, стартує реєстрація на пробне ЗНО. Вартість участі у пробному ЗНО складає 120 гривень за один предмет. Школярі міста Чернівці та області мають можливість зареєструватися на сайті Івано-Франківського РЦОЯО www.test.if.ua. Також повідомляється, що пробне ЗНО з української мови у цьому році відбудеться 1 квітня, а решту предметів(історії України, математики, біології, фізики, хімії, російської мови, англійської, іспанської, німецької, французької мов ) школярі матимуть змогу написати 8 квітня.
Пробне ЗНО влаштовують щороку для того, аби абітурієнти мали змогу ознайомитися із приблизними завданнями, які будуть на ЗНО.
Сьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО
Від сьогодні, 10 січня, стартує реєстрація на пробне ЗНО. Вартість участі у пробному ЗНО складає 120 гривень за один предмет. Школярі міста Чернівці та області мають можливість зареєструватися на сайті Івано-Франківського РЦОЯО www.test.if.ua. Також повідомляється, що пробне ЗНО з української мови у цьому році відбудеться 1 квітня, а решту предметів(історії України, математики, біології, фізики, хімії, російської мови, англійської, іспанської, німецької, французької мов ) школярі матимуть змогу написати 8 квітня.