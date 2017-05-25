Сьогодні свою роботу відновив аеропорт “Київ”

Аеропорт “Київ”, більш відомий як “Жуляни”, 25 травня відновив свою роботу. Першу посадку тут здійснив літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines (рейс Варшава-Київ) о 01:10.

Аеропорт було закрито на 10 днів, з 14 до 24 травня. За цей час тут провели ремонт покриття злітно-посадкової смуги.

Під час проведення ремонту ВПП також виконувалися роботи з реконструкції, модернізації терміналів аеропорту і налаштування нового обладнання з метою збільшення пропускної здатності підприємства.

Окрім цього була збільшена місткість стоянки для автомобілів на 300 паркомісць і встановлена нова автоматична система паркування з оплатою картками.