Сьогодні святкують Католицьке Різдво

Сьогодні, 25 грудня, більш ніж 100 країн світу відзначають одне з найважливіших свят – Різдво Христове. З історії відомо, що вперше Різдво у католиків святкувалося десь у 4 столітті нашої ери, хоча питання про точну дату народження Ісуса Христа і в наш час активно обговорюється і вважається до кінця не вирішеним. Деякі релігієзнавці вважають, що вибір 25 грудня для святкування католицького Різдва був зроблений із тієї причини, що саме тоді святкували Народження Сонця Непереможного. Можливо, це свято наповнили новим змістом після прийняття християнства в Римі. Як відомо, Католицьке Різдво відзначають на протязі декількох днів: існує ще п’ятиденне Католицьке Різдво передсвяття і шестиденне післясвяття. Самі ж різдвяні богослужіння здійснюють тричі: опівночі, зі сходом сонця і вдень, повідомляє beyond.ua.

Традиційно цей день люди проводять у родинному колі, прикрашають ялинку, обмінюються першими святковими подарунками та співають різдвяні пісні.