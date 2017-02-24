Сьогодні у Бразилії розпочинається яскравий карнавал (ФОТО)

Саме сьогодні, 24 лютого, у Бразилії розпочинається одне з найяскравіших та найбільш видовищних дійств – карнавал. Ця подія є щорічною і трапляється за 40 днів до Великодня і визначає початок Великого посту. Бразильський карнавал є найбільшим народним святом країни і він триватиме до 1 березня. Вже сьогодні на вулиці бразильського Ріо-де-Жанейро вийдуть тисячі танцівників та танцівниць у різноманітних яскравих костюмах. Найкращі школи самби країни виступатимуть на головній вулиці карнавалу – Самбадромі.

Свято складається з двох частин:

1. народний карнавал, що стихійно проходить вулицями й площами міста;

2. змагання бразильських шкіл самби.

Щороку подивитися на надзвичайну подію до Бразилії приїжджає близько 1 000 000 000 людей з усіх куточків світу.