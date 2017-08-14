Сьогодні у Чернівцях до +26

Нестерпна спека на Буковині змінилася на досить прохолодну погоду. Відтак сьогодні, 14 серпня, у Чернівцях та області очікується похмура погода. Вдень температура повітря коливатиметься від +24 до +26. Вночі стовпчик термометра опуститься до +13. Про це інформує “Укргідрометцентр”.

Істотних опадів цієї доби не очікується.