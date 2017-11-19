Сьогодні у Чернівцях хмарно, до +4

Сьогодні у Чернівцях очікується хмарна погода. Про це пише “Синоптик”. Температура повітря коливатиметься від 0 до +4.

Протягом усього дня у Чернівцях утримається хмарна погода. Уночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку, та більше в цей день не розпочнеться.

Народний прогноз погоди: 19 листопада вшановується пам’ять святителя Павла і Варлаама Хутинського. Сніг цього дня обіцяє сніжну зиму, яка особливо сприятлива для озимих. У минулі часи казали: “Якщо лід на річці стає купами, то і хліба будуть купи, а гладко — то і хліба буде мало”. У першій третині листопада, біля Михайлового дня (21 листопада), нерідко буває повернення тепла: задощить, затуманить, і підуть відлиги.