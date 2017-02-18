Сьогодні у Чернівцях “Перший стоматологічний бал”

Сьогодні, 18 лютого, у Чернівцях пройде “Перший стоматологічний бал”. Про це інформує molbuk.ua. Незвичайний захід має благодійну основу – гроші, зібрані сьогодні, підуть на витратний стоматологічний матеріал в АТО, а також для лікування хворої дівчинки. Подія відбудеться 18-19 лютого у ТРК “Сонячна долина”. Ціна квитка – 600 грн.

Всі учасники балу повинні дотримуватися дрес-коду – довгі вечірні сукні у жінок та класичні костюми у чоловіків.

На відвідувачів чекає широка програма: танці, вальс, виступ Громадської організації: “Жіночий клуб “Успішна Чернівчанка”,

благодійний аукціон, виступ ансамблю скрипалів “Віолінки”,

виступ Шоу-балету Maximum.(Хореографи: Інна Недорубан та Крістіна Залізнюк). Окрім цього, в балі візьмуть участь і професійні танцюристи, серед них : Сіянко Микита та Туркуляк Дарина; Сіянко Ілля та Косован Наталія (Клуб спортивного танцю “Либідь”).