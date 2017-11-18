Сьогодні у Чернівцях триває BukTourHack

Сьогодні, 18 листопада, з 10:00 до 20:00 у Чернівцях триває хакатон. Подія відбувається за адресою вул. М.Коцюбинського,2.

Організатори обіцяли, що цього разу буде масштабний хакатон “BukTourHack”. Зокрема, учасники спробують вирішити туристичні проблеми Буковини за допомогою креативу, командної роботи та сили IT.

Хакатон триватиме до 19 листопада.

Програма заходу:

18 листопада (субота):

10.00 – відкриття (Мармурова зала ЧНУ, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2);

з 15.00 – робота команд над власними ІТ-проектами (читальний зал наукової бібліотеки ЧНУ, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23, ІІ поверх);

учасники проведуть ніч в бібліотеці.

19 листопада (неділя):

до 15.00 – робота команд над власними ІТ-проектами (читальний зал наукової бібліотеки ЧНУ);

16.00 – закриття та презентація проектів учасників (Мармурова зала ЧНУ).

Довідково: Хакато́н — захід, під час якого різні спеціалісти в галузі розробки програмного забезпечення інтенсивно і згуртовано разом працюють над розв’язанням якоїсь проблеми,або створенням нового додатку чи сервісу.