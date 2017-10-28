Сьогодні у Чернівцях VIII Фестиваль психології і психотерапії

Сьогодні, 28 жовтня, у Чернівцях триває VIII Фестиваль психології і психотерапії. Захід проходитиме з 28-го до 29-го жовтня у Чернівцях по вул. Гребінки, 16, у Коледжі дизайну та економіки.

План фестивалю:

28.10.

09:00-09:45 Реєстрація учасників і тренерів;

10:00-10:10 Відкриття VІІI Фестивалю психології і психотерапії;

10:15-10:50 Інтерактивна тематична лекція;

11:00-11:15 Презентація І-ї паралелі заходів та тренерів;

11:30-13:30 І паралель заходів (2 год.);

13:30-15:00 обідня перерва;

15:00-15:30 Презентація ІІ і III паралелей /(ранкової програми);

15:45-17:40 ІІ паралель заходів (2 год.);

18:00-19:30 III паралель заходів/ вечірня програма (1,5 год.)

29.10.

8:45-9:45 Ранкова програма (1 год.): «Сни і метафори»; «Ранкове пробудження»; 10:00-10:15 Презентація інтерактивного формату: «Жива книга»;

10:30-11:15 «Жива книга» (45 хв.);

11:30-11:45 Презентація ІV паралелі заходів та тренерів;

12:00-13:30 ІV паралель заходів (1,5 год.);

13:30-15:00 обідня перерва;

15:00-15:30 Презентація V паралелі, тренерів та майстрів вечірньої програми; 15:45-17:45 V паралель заходів (2 год.); 18:00-19:30 Вечірня паралель заходів (1,5 год.);

19:45 -… Завершення, обмін враженнями, вручення сертифікатів.