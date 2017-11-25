Сьогодні у Чернівцях вшанують пам’ять жертв Голодоморів

Сьогодні, 25 листопада, у Чернівцях вшанують пам’ять жертв Голодоморів, адже сьогодні 85-та річниця пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.

Відтак, о 12.00 біля Пам’ятного каменя на розі вулиць Руської та Шевченка відбудеться мітинг-реквієм. Чернівчани запалять свічки в пам’ять про загиблих. Про це повідомляють у прес-службі Чернівецької міської ради.

У художньому музеї 25 листопада о 15.00 відкриють фотовиставку “Жнива скорботи”.

Окрім цього, о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція “Запали свічку”, в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам’ятників жертвам. В акції також можна взяти участь, запаливши свічку в своєму вікні. Про це пише “Молодий Буковинець”.