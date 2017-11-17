Сьогодні у Чернівцях виступлять “Неангели”

Сьогодні, 17 листопада, у Чернівцях відбудеться концерт гурту “Неангели”. Подія відбудеться на пл. Театральнsq, 1, у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської о 19:00.

Учасниці гурту готують для чернівчан програму концертного туру “SlavaVictoria”. Також організатори концерту обіцяють виконання нових композицій “Неангелів”