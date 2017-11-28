Сьогодні у православних християн починається Різдвяний піст

Сьогодні, 28 листопада, у православних християн починається Різдвяний піст. Піст триватиме 40 днів і завершиться 7 січня – у свято Різдва Христового.
Різдвяний піст вважають нестрогим – можна їсти варену їжу з олією, а також рибу і пити вино.
Якщо немає жодних свят, то в понеділок, середу та п’ятницю можна вживати рослинну їжу без олії, а у вівторок і четвер – з олією, у суботу та неділю – аж до 2 січня – до них додається риба, пишуть “ФАКТИ”.
Суворість посту посилюється в останній тиждень перед Різдвом, максимально строгий піст припадає на Святвечір – 6 січня.
Завершується Різдвяний піст після настання темряви, або появи на небі першої зірки, яка символізує зірку, що зійшла над Віфлеємом у момент народження Ісуса.
Різдвяний піст розподіляється на 3 етапи:
28 листопада – 19 грудня;
20 грудня – 1 січня;
2 – 6 січня.
З 28 листопада по 19 грудня можна їсти:
Понеділок: гаряча їжа рослинного походження, але без олії.
Вівторок, четвер, субота та неділя: рослинна їжа з додаванням олії, наприклад, овочеві супи та каші, а також риба.
Середа і п’ятниця: продукти рослинного походження, які не піддавалася термообробці, – це так зване сухоїдіння. Допускаються фрукти, овочі, горіхи, хліб, мед і сухофрукти.
У суботу та неділю можна вино.
Під час свята Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня) дозволяється риба, гаряча їжа, рослинна олія та вино.
З 20 грудня по 1 січня можна їсти:
Понеділок: гаряча їжа рослинного походження, але без олії.
Вівторок і четвер: приготована на олії рослинна їжа.
Середа і п’ятниця: сухоїдіння.
Субота та неділя: гаряча їжа рослинного походження з олією, риба.
З 2 по 6 січня можна їсти:
Понеділок, середа і п’ятниця: сухоїдіння.
Вівторок і четвер: гаряча їжа без олії.
На вихідних можна додати до гарячої їжі рослинну олію.
6 січня, на Святвечір, забороняється їсти до сходження першої зірки. Після – розпочніть трапезу із куті – традиційної різдвяної страви з зерен пшениці або рису, підсолоджених медом, сухофруктами, родзинками, маком та горіхами.