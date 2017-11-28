Сьогодні у православних християн починається Різдвяний піст

Сьогодні, 28 листопада, у православних християн починається Різдвяний піст. Піст триватиме 40 днів і завершиться 7 січня – у свято Різдва Христового.

Різдвяний піст вважають нестрогим – можна їсти варену їжу з олією, а також рибу і пити вино.

Якщо немає жодних свят, то в понеділок, середу та п’ятницю можна вживати рослинну їжу без олії, а у вівторок і четвер – з олією, у суботу та неділю – аж до 2 січня – до них додається риба, пишуть “ФАКТИ”.

Суворість посту посилюється в останній тиждень перед Різдвом, максимально строгий піст припадає на Святвечір – 6 січня.

Завершується Різдвяний піст після настання темряви, або появи на небі першої зірки, яка символізує зірку, що зійшла над Віфлеємом у момент народження Ісуса.

Різдвяний піст розподіляється на 3 етапи:

28 листопада – 19 грудня;

20 грудня – 1 січня;

2 – 6 січня.

З 28 листопада по 19 грудня можна їсти:

Понеділок: гаряча їжа рослинного походження, але без олії.

Вівторок, четвер, субота та неділя: рослинна їжа з додаванням олії, наприклад, овочеві супи та каші, а також риба.

Середа і п’ятниця: продукти рослинного походження, які не піддавалася термообробці, – це так зване сухоїдіння. Допускаються фрукти, овочі, горіхи, хліб, мед і сухофрукти.

У суботу та неділю можна вино.

Під час свята Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня) дозволяється риба, гаряча їжа, рослинна олія та вино.

З 20 грудня по 1 січня можна їсти:

Понеділок: гаряча їжа рослинного походження, але без олії.

Вівторок і четвер: приготована на олії рослинна їжа.

Середа і п’ятниця: сухоїдіння.

Субота та неділя: гаряча їжа рослинного походження з олією, риба.

З 2 по 6 січня можна їсти:

Понеділок, середа і п’ятниця: сухоїдіння.

Вівторок і четвер: гаряча їжа без олії.

На вихідних можна додати до гарячої їжі рослинну олію.

6 січня, на Святвечір, забороняється їсти до сходження першої зірки. Після – розпочніть трапезу із куті – традиційної різдвяної страви з зерен пшениці або рису, підсолоджених медом, сухофруктами, родзинками, маком та горіхами.