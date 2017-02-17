Сьогодні в світі відзначають День спонтанного прояву доброти

Щороку 17 лютого у світі відзначають День спонтанного прояву доброти.

Таке свято відзначають не так давно. Його появу пов’язують з ініціативою міжнародних благодійних організацій.

В Україні відзначення Дня спонтанного вияву доброти проводиться непомітно, адже мало хто про це знає.

Головна мета свята – безкорисливий та спонтанний прояв доброти до оточуючих, не зважаючи на їх віросповідання, колір шкіри, світогляд. Як повідомляють організатори, справжня доброта не повинна чекати похвали, а приносити радість іншим людям.

Тому День спонтанного прояву доброти є приводом, щоб згадати про цінності нашого життя.