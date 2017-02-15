Сьогодні в Україні відзначають Стрітення

15 лютого щорічно греко-католики та православні святкують день, коли за повір’ями зустрічається зима з весною – свято Стрітення. З давньослов’янської мови Стрітення означає зустріч, або радість. Як говорять в народі, після зустрічі зима з весною морози йдуть на спад, починається потепління. Стрітення є одним з найдавніших церковних свят. Люди у цей день ходять до церкви, слухають службу Божу. З церкви потрібно взяти з собою свічку і зберігати її вдома впродовж року. Вірять, що свічка оберігає оселю від вітрів та блискавки.

У цей день краще відкласти хатні справи (прибирання, прання, шиття).